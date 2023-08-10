Как информирует «НБН», свой пост благодарности канцлеру ФРГ Олафу Шольцу Верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский обнародовал на своей странице в социальной сети «Твиттер».

В частности, украинский лидер написал слова благодарности Германии и Олафу Шольцу за новый пакет помощи, которая будет использована для безопасности Украины.

При этом он уточнил, что это именно та помощь, о которой он договаривался с канцлером Германии. То есть, в данном пакете помощи есть дополнительные установки Patriot от Германии.

Согласно заявлению президента Украины, выполнение этого украинско-немецкого соглашения спасет тысячи жизней граждан нашей страны. Также Зеленский сообщил, что ради усиления Украинского государства и защиты от российского террора работа будет продолжена.

Напомним, ранее мы уже писали об амбициозном заявлении Воздушных сил ВСУ относительно поставок ЗРК Patriot в Украину.