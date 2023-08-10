Издание The Moscow Times утверждает, что окружение главы Кремля подталкивает его к принятию так называемого «мирного плана». Орешкин считает, что Путину придется пойти на уступки, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По словам эксперта, пока на диктатора могут надавить Запад и Украина, а люди из его круга не оказывают на него достаточного влияния. При этом российского лидера больше всего пугает перспектива появления контрэлиты, которая будет иметь политические ресурсы и поддержку силовиков.

Политолог отметил, что с такими людьми глава РФ жестко борется, в частности с олигархом Евгением Пригожиным и людьми из группы главаря «вагнеровцев».

Орешкин отмечает, что сейчас приближенные к диктатору не вынудят его пойти на уступки, но уже через несколько месяцев ситуация может измениться. Вскоре Украина попытается выпустить морские и воздушные БПЛА, которые станут «главным дипломатическим аргументом» в потенциальном споре.

Ранее политолог Андрей Пионтковский назвал единственного человека, на которого может рассчитывать Путин после «восстания» ЧВК «Вагнер».