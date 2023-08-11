В интервью «24 каналу» представитель Офиса Зеленского заверил, что взрывы на территории государства-террориста будут происходить еще чаще. По словам чиновника, ГУР МОУ и СБУ имеют достаточно эффективную сеть в РФ, которой могут пользоваться, информирует «НБН».

Подоляк отметил, что удары «неустановленными беспилотниками» станут более эффективными, для чего изучается российская противовоздушная оборона, проводится разведка на территории врага.

Советник главы ОПУ подчеркнул, что на территории РФ воюет сама Россия, которая однозначно сама себя уничтожит. Украинская сторона может только дополнительно консультировать людей, которые говорят о том, как нужно уничтожить РФ россиянами.

Напомним, военный эксперт Михаил Жирохов, комментируя атаки беспилотников на Москву, рассказал, кто может стоять за ударами по российской столице.