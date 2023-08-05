О том, что в соседней стране рассматривают любые шаги, касающиеся собственной защиты из-за обострения ситуации с безопасностью, вызванной присутствием «вагнеровцев» на территории Беларуси, пишет «НБН», ссылаясь на заявление замглавы МИД Польши Павла Яблонского, опубликованное CNN.

По словам Яблонского, Польша предпримет любые меры, необходимые для защиты своей территории и граждан, не исключая полной изоляции Беларуси и полноценного закрытия границ. Однако подобная блокировка рубежей, станет исключительной мерой — только в случае открытых атак на Польшу и явных намерений по дестабилизации обстановки в стране: «у нас может не остаться другого выхода».

Замглавы польского МИД акцентировал: угроза со стороны Беларуси «является очень реальной», так как боевики армии Пригожина уже пытались просочиться на польскую территорию — по этой причине Польша подтянула больше регулярных войск к границе в этом регионе.

Ранее мы писали о том, что в СБУ рассказали, как РФ намерена использовать боевиков Пригожина в отношении РБ.