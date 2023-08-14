В комментарии изданию Liga.net чиновник напомнил, что репрессии внутри страны-агрессора никогда не прекращались. По словам Данилова, «чистки» и задержания в руководстве ВС РФ Кремль проводит из-за необходимости нейтрализовать тех или иных лиц, которые якобы выходят из-под контроля, информирует «НБН».

Секретарь СНБО считает, что такие кадровые перестановки могут быть спектаклем российских властей, которые демонстрируют, что никто не может иметь отличающуюся от Кремля точку зрения. После этих людей могут использовать в роли противников путинского режима.

Данилов отметил, что в России нет самостоятельных людей, где много лет выстраивалась Путиным одна система координат. Кроме того, изменения в Москве никак не повлияют на агрессию страны в отношении Украины, так как любой другой новый «царь» в РФ будет проводить ту же политику.

Ранее активные «чистки» в военном руководстве государства-террориста объяснили в Институте изучения войны.