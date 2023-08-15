Как сообщает «НБН«, об этом заявил представитель украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко.

«Наша позиция постоянно основывалась на том, что ни Альянс, ни Украина, не торгуют территориями. Поэтому сознательное или бессознательное участие высокопоставленных лиц НАТО в создании нарратива о вероятности отказа Украины от своих территорий может сыграть руку России», — отметил он в Facebook.

Кроме того, дипломат добавил, что с целью обеспечения евроатлантической безопасности нужно обсуждать способы ускорения победы Украины и обретения ею полноправного членства в НАТО.

«Мы настроены на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Секретариатом НАТО для реализации этих целей», — подчеркнул он.

Напомним, ранее мы уже писали о предложении вступления Украины в НАТО.