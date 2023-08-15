Как сообщает «НБН«, об этом идет речь в материале издания VG.

«С моей точки зрения, одним из решений может быть отказ Украины от территории и приобретение членства в НАТО в обмен на это», — сказал Йенссен.

В то же время он добавил, что вопрос будущего статуса Украине в контексте Альянса после окончания войны уже активно обсуждается. Кроме всего прочего, звучат сценарии о вероятном отказе Киева от части территории.

«Я не утверждаю, что должно быть именно так. Однако это может быть возможным решением», – сказал председатель аппарата генсека НАТО. В то же время он уверен, что именно Украина «должна решать, когда и на каких условиях хочет вести переговоры».

Напомним, ранее мы уже писали о том, как Шойгу пожаловался на угрозу со стороны НАТО.