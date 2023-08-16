Как информирует «НБН» со ссылкой на «Радио Свобода», Алексей Данилов не понимает, с какой целью было сделано такого рода заявление.

Данилов подчеркнул, что ни одна из стран после Второй мировой войны не проходила такого рода испытания. Естественно, по его словам, можно давать какие-то советы, как сделал сегодня еще один деятель касательно наших земель. Это весьма странное заявление, по словам Данилова. И вообще не понятно пока что, для чего оно было сделано, ведь сейчас мы нацелены на то, чтобы выгнать врага с нашей земли.

Напомним, ранее мы писали о реакции МИД Украины на заявление представителя НАТО об отказе от определенных земель в обмен на членство в Альясе.