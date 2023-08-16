В интервью Arab News руководитель внешнеполитического ведомства Украины отметил, что государства Глобального Юга имеют особые отношения со страной-агрессором, в частности, Турция, Китай и Саудовская Аравия, информирует «НБН».

По словам дипломата, у отдельных южных государств нет такого влияния на Российскую Федерацию, однако, если они объединят свои усилия, способны заставить Москву изменить свою позицию относительно войны против Украины.

Ранее бывший советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон раскритиковал США и страны НАТО. Политик заявил, что нерешительность Вашингтона влияет на успех контрнаступления ВСУ.