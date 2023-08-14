В интервью The Wall Street Journal экс-советник Дональда Трампа заявил, что НАТО не хочет в полной мере выполнять свои обещания по восстановлению территориальной целостности Украины, информирует «НБН».

По словам политика, в западных столицах вызывают «парализующую осторожность» постоянные дискуссии о том, отправлять ли Киеву то или иное оружие, ядерный шантаж Москвы и вечный страх перед потенциальным конфликтом Альянса с РФ.

Болтон заявил, что усилия Белого дома направлены лишь на то, чтобы не допустить российского завоевания из-за чего ВСУ не могут добиться серьезных успехов в контрнаступлении. Вместо этого Байден должен начать активно работать над победой украинцев, которые имеют храбрость и упорство.

Позиция Вашингтона привела к тому, что ВС РФ успешно обороняются, несмотря на санкционный удар, который должен был подорвать военный потенциал оккупантов. Экс-советник американского президента отметил, что руководству США нужно пересмотреть свою политику по Украине, расширить антироссийскую коалицию и укрепить внутреннюю поддержку Киева.

Ранее экс-посол США в Украине рассказал, сколько Америка тратит на помощь ВСУ из своего оборонного бюджета.