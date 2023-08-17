В среду, 16 августа, во время брифинга представитель администрации президента США Джо Байдена опроверг ведение переговорного процесса по членству Украины в НАТО в обмен на территориальные уступки Киева.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «Голос Америки».

«Ничего подобного. Это не правильно», — сказал американский чиновник.

Кирби напомнил, что руководство США публично говорило о попытках помочь найти Украине путь к членству в НАТО и говорило, что страна в будущем вступит в Альянс. Он добавил, что на саммите организации в Вильнюсе представители военно-политического блока поддержали идею разработать путь для интеграции Украины.

Напомним, ранее на высказывание главы канцелярии генсека НАТО о территориальных уступках Украины в обмен на вступление в Альянс высказался секретарь СНБО Алексей Данилов.