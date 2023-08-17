В эфире программы «Завтрак с 1+1» дипломат объяснил, почему Киев не получил приглашение на саммит государств «Группы двадцати» в отличие от Москвы. По словам Кулебы, на это есть две причины, информирует «НБН».

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что страна-агрессор является постоянным членом этого формата. Помимо этого, РФ пригласили на саммит G20 и потому, что она является партнером Индии.

Министр сомневается, что кремлевский диктатор Владимир Путин будет лично присутствовать на этой встрече. В случае участия в мероприятии руководителя МИД РФ, партнеры Украины применят технику под названием «игнорируй Лаврова».

Кулеба добавил, что Киев не будет выпрашивать приглашение на саммит, отметив, что Украина работает над определенным форматом взаимодействия с государствами «Большой двадцатки».

Ранее глава МИД рассказал, какие три страны могут повлиять на позицию Москвы относительно войны против Украины.