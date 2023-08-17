В интервью изданию Le Figaro французский политик призвал к «компромиссам» ради завершения российско-украинской войны, заявив, что якобы Крымский полуостров всегда принадлежал РФ, а его жители «чувствовали себя россиянами», информирует «НБН».

Саркози предложил провести «референдум» относительно судьбы Крыма, который будет строго контролироваться международным сообществом. Советник главы Офиса Зеленского ответил на провокационные заявления бывшего французского лидера в своем Twitter.

Представитель ОПУ обвинил бывшего президента Франции в оправдании российской вооруженной агрессии, отметив, что такая позиция – непосредственное соучастие в многолетнем преступлении РФ.

Подоляк отметил, что Крым и Донбасс – это Украина и нельзя торговать чужими территориями, если дружишь с преступниками. Единственный способ остановить войну – привести Россию к поражению.

Напомним, в НАТО предложили Киеву отказаться от части украинских территорий ради завершения войны и интеграции страны в Альянс.