В четверг, 17 августа, в эфире программы «Завтрак с 1+1» дипломат высказался о предложении руководителя канцелярии генерального секретаря Организации Североатлантического договора Стиана Йенсена относительно территориальных уступок Киева взамен на членство в Альянсе, информирует «НБН».

По словам главы МИД, генсек НАТО и начальник его аппарата – два разных человека. Кулеба поддерживает очень тесные отношения со Столтенбергом и украинский лидер Владимир Зеленский не раз общался с ним.

Министр заверил, что позиция генерального секретаря относительно интеграции нашей страны в НАТО абсолютно четкая и совпадает с позицией Киева, следовательно, он не разделяет взгляды «торговли» территориями Украины.

Напомним, что в Белом доме опровергли переговоры о территориальных уступках Украины в обмен на завершение войны или членство в Организации Североатлантического договора.