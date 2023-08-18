В эфире «24 канала» эксперт прокомментировал новую информацию об аресте «сирийского мясника». По его словам, условия содержания путинского генерала говорят о том, что он до сих пор остается полезным кремлевскому диктатору, информирует «НБН».

По словам Свитана, «генерал Армагеддон» способен выполнять любые задачи качественно, не выходя за рамки, в которые его поставили. Путин еще может его использовать, поэтому военачальнику оккупантов дали время «отсидеться».

Суровикина могут вернуть, если он будет держать язык за зубами и не будет лезть в информпространство, откуда вывели «сирийского мясника», чтобы все о нем «забыли».

Ранее СМИ сообщили, что «генерал Армагеддон» находится под домашним арестом.