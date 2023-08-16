Американское издание Politico, ссылаясь на блог ВЧК-ОГПУ, который считается приближенным к силовикам РФ, пишет, что «генерал Армагеддон» находится под домашним арестом. Военачальнику запрещено покидать квартиру, однако его могут посещать, информирует «НБН».

Журналисты напомнили, что Суровикин не появляется на публике с момента «восстания» армии Пригожина в июне, после того, как распространились сообщения о его причастности к «бунту» ЧВК «Вагнер».

Знакомый с ситуацией источник рассказал, что официального расследования в отношении путинского генерала нет, но ему приходилось долго отвечать на неудобные вопросы.

Военачальнику посоветовали оставаться в тени, чтобы его «забыли». Принимать решение о судьбе «сирийского мясника» будет один человек – кремлевский диктатор Владимир Путин и чем больше времени это займет, тем больше шансов, что глава РФ «остынет».

Ранее арест Суровикина после «мятежа» Пригожина прокомментировали в ГУР МОУ.