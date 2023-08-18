О том, что глава Министерства иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен подтвердил — США одобрили отправку в Украину истребителей 4-го поколения F-16, но окончательное решение относительно данной передачи все еще не принято, пишет «НБН», ссылаясь на материал TV-2.

По словам Расмуссена, его страна запросила у США разрешение на поставку указанных самолетов в Украину, и получила «дружественный ответ», после обмена письмами с Энтони Блинкеном. В данных официальных сообщениях обсуждались различные варианты, касающиеся передачи F-16, однако финального решения так и не было принято — эта тема все еще рассматривается странами, входящими в «международную коалицию».

Ранее наш информационный портал писал о том, как генсекретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг высказался о предоставлении американских истребителей Украине.