Как информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина», наша страна уже к Новому году должна получить от Дании первую группу истребителей F-16 в количестве шести единиц.
Дословно из заявления премьер-министра Дании, которое она озвучила во время совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции:
Касательно того, когда мы хотим передать эту боевую авиацию. Я весьма надеюсь на то, что ближе к Новому году первая группа самолетов из шести единиц направятся в Украину из Дании.
В это же время она добавила, что в 2024 году Киев получит еще восемь единиц истребителей F-16. А спустя еще один год, Вооруженные силы Украины могут рассчитывать получить еще пять единиц таких самолетов.Мэтте Фредериксен высказала слова надежды на то, что истребители Дании смогут помочь защитить народ Украинского государства, а также вернуть под контроль Кабинета министров Украины принадлежащие стране, а в настоящее время временно оккупированные территории. Она призвала Зеленского принять такой подарок в качестве признака того, что датчане всячески поддерживают Украину в ее борьбе за свободу.
Напомним, ранее мы уже писали о планах Дании передать Украине истребители F-16.