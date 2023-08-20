Как информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина», наша страна уже к Новому году должна получить от Дании первую группу истребителей F-16 в количестве шести единиц.

Дословно из заявления премьер-министра Дании, которое она озвучила во время совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции:

Касательно того, когда мы хотим передать эту боевую авиацию. Я весьма надеюсь на то, что ближе к Новому году первая группа самолетов из шести единиц направятся в Украину из Дании.

В это же время она добавила, что в 2024 году Киев получит еще восемь единиц истребителей F-16. А спустя еще один год, Вооруженные силы Украины могут рассчитывать получить еще пять единиц таких самолетов.

Мэтте Фредериксен высказала слова надежды на то, что истребители Дании смогут помочь защитить народ Украинского государства, а также вернуть под контроль Кабинета министров Украины принадлежащие стране, а в настоящее время временно оккупированные территории. Она призвала Зеленского принять такой подарок в качестве признака того, что датчане всячески поддерживают Украину в ее борьбе за свободу.