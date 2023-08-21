Во время выступления перед парламентом Дании украинский лидер рассказал, что сейчас государство-террорист бьет болью и смертью по нашей стране, при этом РФ не скрывает, что ее планы выходят далеко за пределы Украины, информирует «НБН».

По словам Зеленского, если наше государство не выстоит, следующими от российской агрессии будут страдать все соседи Российской Федерации, европейские государства и после весь мир.

Президент подчеркнул, что любая демократия может стать мишенью для россиян, по которой они могут нанести удар ракетами, наемниками или дестабилизацией.

Глава государства заверил, что Украина все же выстоит в борьбе с РФ, что должны услышать, увидеть и почувствовать в мире.

Напомним, на пресс-конференции в Дании украинский президент высказался о готовности Киева к территориальным уступкам с РФ.