Как информирует «НБН» со ссылкой на TV2, российский посол Владимир Барбин пожаловался на передачу Данией Украине девятнадцати единиц истребителей F-16, что, по его мнению, однозначно приведет к ухудшению и без того сложной ситуации на фронте.

В частности, он отметил, что позиция Дании относительно того, что Киев самостоятельно должен определять условия мира, «толкает Украинское государство в пропасть, а ее население обрекает на новые жертвы».

На такого рода заявление дипломата из России незамедлительно отреагировал глава Министерства обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен. , который подчеркнул, что решение относительно предоставления ВСУ боевых самолетов нельзя рассматривать в качестве «эскалации», ведь речь идет исключительно о защите украинскиз территорий.

Дословно из заявления министра:

Что мы слышим? Представитель вторгнувшейся к своему соседу, убивающей мирное население страны осмеливается заявить, что иные эскалируют конфликт, который они могли бы остановить хоть и завтра, сделав заявление о том, что они уходят обратно, в свою страну.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что глава правительства Дании заявила, когда Украина и сколько единиц получит истребителей F-16.