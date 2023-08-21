Информационное агентство Bloomberg отмечает, что падение космического корабля государства-террориста на Луну – это не просто провал кремлевского диктатора Владимира Путина в стремлении преодолеть антироссийские санкции, информирует «НБН».

Журналисты утверждают, что инцидент способен поставить крест на сотрудничестве РФ и КНР. Крушение «Луны-25» может вызвать сомнения у китайского лидера Си Цзиньпина относительно партнерства с главой Кремля в строительстве базы на поверхности спутника Земли, призванной бросить вызов Америке и ее космическим союзникам.

Старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда и исследователь космической политики Павел Лузин в комментарии СМИ отметил, что в Поднебесной уже признают, что РФ имеет ограниченную ценность как космический партнер.

По словам эксперта, в Пекине не заинтересованы в партнерстве с Москвой, поскольку страна-агрессор ничего не может дать Китаю. У государств была возможность синхронизации лунных миссий для строительства совместной базы на южном полюсе спутника Земли. Однако сейчас это уже невозможно.

Отметим, что ЧП с аппаратом «Луна-25» стал провалом первой высадки россиян на Луну за почти 50 лет.