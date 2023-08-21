Греческие средства массовой информации анонсируют визит президента Украины в Афины, где он встретится с лидерами государств Западных Балкан. Политолог считает, что у этой поездки Зеленского есть три главных цели, информирует «НБН».

В эфире «24 канала» эксперт высказал мнение о том, что украинский лидер отправится в столицу Греции, чтобы получить поддержку своего мирного плана, а также членства страны в Европейском Союзе и НАТО.

Кроме того, для главы государства важно, чтобы лидеры стран Западных Балкан присоединились к декларации G7 о поддержке Украины. По словам Гладких, эти встречи – возможность Зеленского донести до этих государств позицию и виденье Киева.

Напомним, выступая в парламенте Дании, украинский президент рассказал, какие страны будут под угрозой, в случае захвата нашего государства россиянами.