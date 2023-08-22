В интервью изданию «Українські новини» представитель украинской военной разведки отметил, что западные спецслужбы способны ликвидировать главу Кремля, что является непростой задачей, информирует «НБН».

По словам Юсова, в РФ разветвленная сеть различных структур безопасности и спецслужб, которые работают намного эффективнее, чем ВС РФ. Путин не жалеет денег на собственную безопасность.

Спикер ГУР МОУ добавил, что в политическом смысле диктатору осталось жить недолго и Украина заинтересована в том, чтобы он оказался на скамье подсудимых международного трибунала.

Также в интервью Юсов высказался о массовом призыве россиян в путинские оккупационные силы. Он объяснил, что сдерживает Кремль от объявления всеобщей мобилизации в стране.