Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду», сам текст подписанного документа был обнародован Офисом президента Украины.

Греция декларирует, что страна и дальше будет продолжать военную, техническую, гуманитарную, а также оборонную поддержку Украинского государства. Кроме того, Афины будут способствовать восстановлению Украины в послевоенный период.

Также Зеленский и Мицотакис констатировали, что безопасность Украины является «жизненно важной для стабильности евроатлантического региона». Стороны поддержали роль Совета Украина-НАТО, как Киева и Брюсселя.

Дословно из заявления:

Афины на официальном уровне поддерживают приобретение Киевом членства в Организации Североатлантического договора, когда члены НАТО придут к согласию и будут выполнены все необходимые условия, как об этом говорится в декларации Вильнюсского саммита НАТО.

Напомним, ранее президент Украины, отвечая на вопрос одного из журналистов относительно вероятности уступок территорий, заявил, что Киев действительно рассматривает такой вариант. К примеру, Зеленский заявил, что Украина готова обменять Белгород на членство Украинского государства в НАТО.