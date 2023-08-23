В своем Twitter-аккаунте литовский президент написал, что сегодня в Киеве он заверил Владимира Зеленского в том, что его страна будет поддерживать Украину до победы в войне, информирует «НБН».

Также Науседа сообщил, что Вильнюс вскоре передаст Киеву пусковые установки NASAMS. По словам главы государства, ЗРК прибудут в Украину уже в следующем месяце.

В свою очередь украинский лидер в своем Twitter поблагодарил Литву за оказание помощи и длительную поддержку нашей страны в борьбе с российскими оккупантами.

Напомним, Украина получит американские многофункциональные истребители F-16. Глава Министерства обороны Алексей Резников рассказал, когда в стране появятся первые боевые самолеты США.