О том, какой комментарий прозвучал от главы Министерства иностранных дел Украины относительно его смещения с занимаемой должности, а также при возникновении какой ситуации чиновник все же может покинуть МИД согласно собственному решению, пишет «НБН», ссылаясь на заявление Дмитрия Кулебы, опубликованное в «ТСН».

По словам Кулебы, почти сразу после того, как он возглавил МИД в марте 2020-го года, его стали «увольнять», едва дождавшись октября — министр считает, что за распространением таких слухов, стоит кто-то, кому это «нужно».

Также, чиновник подчеркнул, что ни одна должность не является вечной, и он весьма спокойно относится ко всему, но покинуть свой пост сможет лишь вследствие 2-х обстоятельств: первое — Зеленский попросит его уйти лично, а второе — если министр сам зайдет «в какое-то принципиальное противоречие с внешней политикой», и не сочтет возможным далее «с этим работать».

Ранее мы писали о том, что Кулеба назвал 3 страны, которые могут повлиять на РФ.