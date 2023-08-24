Во время пресс-конференции в Киеве политик США обратился к главе государства Владимиру Зеленскому, призвав его организовать в следующем году выборы в Украине, несмотря на то, что на ее территории продолжается война с РФ, информирует «НБН».

Грэм признался, что он впечатлен тем, что сделали украинцы и США продолжат бороться над тем, чтобы ВСУ получали оружие и страна могла одержать победу над российскими оккупантами.

При этом американский сенатор считает, что Киев должен делать два дела одновременно – бороться со страной-агрессором и начать подготовку к свободным и честным выборам, которые должны, по его мнению, состояться в 2024 году, несмотря на нападение РФ. Он считает, что это станет следующим шагом в становлении демократии.

Как сообщалось, Кремль планирует фейковые выборы на временно захваченных территориях нашей страны. В связи с этим у Буданова обратились к украинцам в оккупации.