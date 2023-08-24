Зеленский, обращаясь к народу Украины, отметил, что День Независимости – это праздник свободных, сильных, достойных, равных людей. Наша страна отмечает 32-ю годовщину независимости, что является ценностью для каждого украинца и украинки, за которую они сражаются, информирует «НБН».

По словам гаранта, каждый может почувствовать в независимости Украины себя, ведь в большой войне нет маленьких, бесполезных или неважных дел. Президент поблагодарил воинов, которые встали на защиту нашей страны, их матерей и семьям, которые воспитали в своих детях любовь к родной Украине.

Глава государства подчеркнул, что многие из нас из-за российского вторжения потеряли близких, однако благодаря этим Героям мы не потеряли Украину.

Зеленский поблагодарил боевых и гражданских медиков, учителей, журналистов, энергетиков, пожарных, полицейских, спасателей, волонтеров, музыкантов, спортсменов и всех, кто добывает славу Украине и кто не позволил российской тьме сломать свободу и независимость нашей страны.

Гарант вспомнил и о гражданах в оккупации, которые ждут и дождутся Украины, которые пережили плен, но россияне не смогли у них забрать у них волю, и о тех, которым еще предстоит вернуться домой.

Президент добавил, что все мы сделали так, что когда один говорит «Слава Украине!», весь мир отвечает «Героям слава!».

Отметим, что самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко отличился циничным поздравлением с Днем Независимости Украины.