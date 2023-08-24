Нелегитимный президент Беларуси цинично назвал украинцев «братским народом», отметив, что белорусы с ними столетиями жили в согласии и уважении. При этом диктатор «забыл» упомянуть об участии своей страны в российском вторжении.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на пресс-службу самопровозглашенного главы РБ.

По словам Лукашенко, предки украинцев и белорусов мужественно боролись с фашизмом и отстраивали общее государство, а более 30 лет назад выбрали самостоятельные пути развития. Сейчас, как отметил диктатор, народы двух стран должны использовать «ценность соседства ради прекращения конфронтации», заверив, что РБ якобы готова сделать для этого все и даже больше.

Соратник Путина цинично пожелал украинцам, чтобы в их стране как можно скорее воцарился мир.

Напомним, недавно самопровозглашенный президент Беларуси заявлял, что после войны Украина перестанет быть «агрессивной» в отношении России, как это якобы было до 24 февраля 2022 года.