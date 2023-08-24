В ночь на четверг, 24 августа, украинский десант высадился на побережье временно оккупированного Крыма, где вступил в бой с российскими захватчиками. В результате операции на территории полуострова установили флаг Украины, информирует «НБН».

Во время брифинга президент отметил, что он ожидает от начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова подробный доклад о спецоперации разведки. Зеленский отметил, что боевое столкновение обошлось без жертв с нашей стороны, что является хорошей новостью.

Глава государства подчеркнул, что пока рано говорить о деоккупации Крымского полуострова.

Отметим, что ГУР опубликовало кадры спецоперации в Крыму, показав, что являлось ее целью.