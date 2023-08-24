О том, что этой ночью состоялась совместная операция военной разведки при поддержке ВМС на территории временно захваченного Крымского полуострова, а также что являлось основной задачей это беспрецедентной акции, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал ГУР Минобороны Украины.

В частности, как стало известно: все главные цели и задачи успешно выполнены — на территории украинского Крыма вновь взвился государственный флаг. При этом, по окончании указанной спецоперации, наши бойцы смогли без каких-либо потерь отойти с места этих немаловажных событий.

Также, в оккупационной администрации Крыма все еще не прокомментировали данную ситуацию, вопреки массовым обращениям со стороны местных жителей.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ОК «Юг» сообщили о ликвидации еще нескольких ЗРК оккупантов на Херсонщине, помимо С-400 в Крыму.