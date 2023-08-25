Американские аналитики в своем отчете обратили внимание на то, что от самопровозглашенного главы Беларуси не поступали комментарии о гибели «повара Путина», информирует «НБН».

В ISW не исключают, что соглашение олигарха и диктатора от 24 июня, вероятно, признали недействительным после смерти руководства группы «Вагнера».

Эксперты считают, что Лукашенко продолжит хранить молчание, чтобы не усугубить свое уязвимое положение и не провоцировать главу Кремля. Путина смутило, что самопровозглашенный президент РБ хвастался ролью, которую он сыграл в прямых переговорах с Пригожиным два месяца назад.

Ликвидация «повара Путина» стала сигналом нелегитимному главе РБ о резком сокращении переговорного пространства Минска с Москвой и о скрытой угрозе против попыток диктатора противостоять интеграции Беларуси в Союзное государство.

Отметим, что российский лидер Владимир Путин отреагировал на гибель Пригожина.