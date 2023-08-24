Как информирует «НБН», во время встречи с главарем самопровозглашенной, не признанной мировым сообществом «Донецкой народной республики» Денисом Пушилиным, Путин «выразил соболезнования» погибшим в результате крушения самолета.

В частности, Путин подчеркнул, что он выражает искрение соболезнования семьям тех, кто в этом рейсе погибли.

Согласно словам российского диктатора, первичные данные говорят о том, что на борту авиасудна были сотрудники ЧВК «Вагнер».

Путин о Пригожине

Касательно Евгения Пригожина, Владимир Путин заявил, что знал его лично и очень давно, еще с 90-х годов. По словам президента России, Пригожин был человеком сложной судьбы. Да и ошибки у него были, но много он и добился для себя, а также когда я его об этом просил. Он был человеком с талантом, талантливым бизнесменом.

Также Путин подтвердил информацию о том, что Пригожин только вчера вернулся из Африки. Он в России проводил встречу с официальными лицами. Глава Кремля отметил также, что СК РФ уже начала расследование авиакатастрофы. В настоящий момент проводятся все генетические и технические экспертизы.

Примечательно, что во время своих слов Путин всегда о Пригожине говорил в прошедшем времени, однако при этом ни одного разу не подтвердил информацию о том, что Пригожин погиб.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Зеленский заявил о причастности Украины к смерти главаря ЧВК «Вагнер».