В интервью журналистке телеканала «1+1» Наталье Мосейчук украинский лидер заявил, что для проведения выборов в период военного положения необходимо внести изменения в законодательство, Избирательный кодекс и получить дополнительное финансирование, информирует «НБН».

По словам президента, для проведения выборов в обычное время стране требуется 5 миллиардов, которые он не готов забирать из бюджета. Зеленский не намерен организовывать голосование «в кредит», поэтому западные государства, которые настаивают на волеизъявлении украинцев, могут оказать соответствующую финансовую поддержку.

При этом гарант не рассматривает сценарий, что Украина будет жить без выборов 3, 5, 7 лет, и он хотел бы провести всенародное голосование в течение года, однако в стране продолжаются боевые действия, кроме того, большое количество граждан выехало за границу.

Напомним, что ранее американский сенатор во время визита в Киев призвал Зеленского провести выборы в следующем году.