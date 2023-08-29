Бывший сотрудник КГБ рассказал, что версия о ликвидации Пригожина оборонным ведомством РФ вполне возможна, учитывая, что новость о падении бизнес-джета застала главу Кремля в Курской области на каких-то празднованиях, испортив ему телевизионную картинку, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам Жирнова, у олигарха было три сотрудника по имени Евгений Пригожин, один из них сидит в тюрьме, кто-то из двух других «двойников» могли быть на борту самолета ЧВК. Таким образом мог погибнуть Пригожин, но не тот.

Экс-сотрудник Службы внешней разведки РФ считает, что у главаря «вагнеровцев» десятки паспортов, поэтому сейчас он может находиться где угодно и появиться в 2024 году накануне выборов в стране-агрессоре.

Напомним, СМИ сообщили, что Путин приказал российским спецслужбам готовиться к новой попытке мятежа.