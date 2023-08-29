Как информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ», во время брифинга заместитель представителя федерального правительства Вольфганг Бюхнер сообщил, что в правительстве ФРГ считают такую информацию спекуляциями.

Согласно его словам, он не хочет вмешиваться в «любого рода спекуляции».

Бюхнер при этом отметил, что Федеральное правительство не предоставляет никакой информации обо всей ситуации. До того времени, пока это расследование продолжается, как он сказал, Германия не будет вмешиваться. Самим же расследованием взрывов на газопроводах «Северный поток» занимается федеральная прокуратура в Карлсруэ.

Он подчеркнул, что несмотря ни на что, ФРГ однозначно будет оказывать долгосрочную поддержку Вооруженным силам Украины в ее войне против оккупационных сил России.

Как известно, ранее журнал Spiegel обнародовал расследование, где говорится, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный якобы руководил операцией украинского спецназа по подрыву газопроводов «Северный поток» в Балтийском море.

Напомним, ранее мы писали о том, что Залужный провел тайное совещание с НАТО.