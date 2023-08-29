В эфире программы «Завтрак с 1+1» советник главы ОПУ отметил, что в период военного положения выборы в стране не проводятся. Тяжело организовать голосование в зоне боевых действий, кроме того, чтобы обеспечить прозрачность, наблюдатели должны сидеть в окопах, информирует «НБН».

Чиновник объяснил, что трудно организовать избирательный процесс, учитывая, что россияне непрерывно атакуют нашу страну. Нельзя исключить и провокации врага в день выборов.

Представитель Офиса Зеленского подчеркнул, что сейчас трудно обеспечить агитационную кампанию и кандидаты не смогут качественно подготовиться к выборам.

Не менее важна для организации народного волеизъявления финансовая составляющая, что касается и обеспечения безопасности людей, которые придут на избирательные участки.

Также чиновник напомнил, что многие граждане переместились в пределах страны, часть – выехала за границу. Поэтому в короткие сроки невозможно провести перерегистрацию избирателей.

Ранее о выборах высказался глава государства Владимир Зеленский.