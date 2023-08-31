В эфире «24 канала» эксперт заявил, что публикация террориста в Telegram не может носить характер реальной предвыборной декларации, таким текстом можно лишь потроллить Путина, а не выиграть президентскую гонку, информирует «НБН».

По словам Галлямова, несмотря на это бывший «министр ДНР» может действительно верить, что после такого заявления его рейтинг поднимется. При этом недавно боевик писал, что главе Кремля якобы невыгодна смерть олигарха, владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Политтехнолог полагает, что у Гиркина происходит борьба амбиций со страхом: с одной стороны он хочет быть сильным и самостоятельным политиком, с другой – желает безопасности и комфорта.

Не исключено, что намерение экс-офицера ФСБ пойти на выборы – часть игры, которую затеял Кремль. У боевика есть имидж храбреца, он не боится говорить.

Поэтому власти РФ могут влиять на общество самим фактом того, что Гиркин обсуждает предвыборную кампанию президента-агрессора, представляя Путина политиком, которого не стоит сбрасывать со счетов.

Напомним, террорист заявил, что выдвигает свою кандидатуру на президентские выборы, пообещав россиянам, что он не будет надоедать им больше 20 лет.