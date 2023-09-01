В интервью португальскому телеканалу RTP украинский лидер напомнил, что война в нашей стране закончится лишь тогда, когда Кремль выведет путинские оккупационные силы с наших территорий, информирует «НБН».

Гарант не исключает, что для завершения войны должен состояться диалог, однако он состоится лишь после того, как оккупанты уйдут из Украины, а россияне начнут уважать право украинцев жить на своей земле и право на свободу.

Зеленский заверил, что прямого переговорного процесса с Кремлем не будет, пока Москва не выполнит все условия Киева – 10 пунктов, изложенных в украинской «формуле мира».

Также президент не исключает, что боевые действия могут закончиться уже в этом году, что зависит от многих факторов, в частности от успешности контрнаступления ВСУ.

Отметим, что в интервью глава государства назвал необходимое нашим войскам количество истребителей F-16, чтобы лишить россиян доминирования в небе.