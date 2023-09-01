Во время онлайн-выступления на форуме The European House-Ambrosetti Forum президент сообщил, что Украина может возвращать Крым как военным, так и дипломатическим путем, информирует «НБН» со ссылкой на итальянское издание Interris.

По словам Зеленского полуостров, как Донбасс и другие украинские территории, должен быть освобожден от российских захватчиков, поскольку без этого нельзя гарантировать стабильный мир на европейском континенте.

Сценарий деоккупации Крыма, который выберет Киев, будет зависеть от поведения россиян. Украинский лидер подчеркнул, что добровольный выход армии Путина с полуострова предотвратит тысячи смертей.

Ранее гарант в интервью португальскому телеканалу высказался о возможности завершения войны с РФ уже в этом году.