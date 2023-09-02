Как информирует «НБН», об этом украинский лидер заявил во время своего вечернего обращения.

Он озвучил уверенность в том что, конечно же, мы сможем защитить Украину, вернуть свободу всей земле. По его словам, каждый из украинцев сможет почувствовать то, что это будет Украина других правил. Это будут те же границы, демократия, вероятно, такая же бурная, одна из крупнейших свобод в Европе, как и ранее, но точно без многолетнего «как всегда» в отношении тех, кто грабил Украину и ставил себя выше закона и любого рода правил.

Помимо того Зеленсий сделал заявление о том, что закон в стране должен работать. Так, по его словам, есть, так будет и далее.

Напомним, ранее стало известно о решении суда над украинским олигархом Игорем Коломойским.