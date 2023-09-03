Как информирует «НБН» со ссылкой на видеообращение Верховного главнокомандующего ВСУ, Зеленский договорился с Макроном о тренировках украинских пилотов на территории Франции на истребителях F-16.

Дословно из заявления Зеленского:

Есть также очень важная договоренность относительно тренировок во Франции наших пилотов – наша коалиция современных истребителей становится более крепкой.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сделал заявление относительно количества истребителей F-16, которые нужны Украине.