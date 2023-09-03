Как информирует «НБН», об этом Зеленский заявил во время своего вечернего видеообращения.

Дословно из заявления украинского лидера:

По настоящее время уже четыре судна прошли по нашему новому, альтернативному морскому коридору.

Согласно словам лидера нашей страны, дипломаты из Украины активно продолжают сотрудничать с зарубежными партнерами, чтобы возобновить полноценную работу «зернового коридора».

Напомним, ранее мы уже писали о том что Гутерриш пообещал Лаврову в обмен на возобновления «зернового коридора».