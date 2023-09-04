На своей Facebook-странице спикер внешнеполитического ведомства Олег Николенко сообщил, что во время ночного удара оккупантов беспилотниками российские «Шахеды» упали и сдетонировали на румынской территории, о чем заявили в Госпогранслужбе Украины, информирует «НБН».

Представитель МИД уточнил, что в Румынии упали и взорвались БПЛА страны-агрессора во время атаки армии Путина в районе Измаильского порта в Одесской области.

Николенко добавил, что этот инцидент на территории соседнего государства свидетельствует о том, что террор россиян представляет угрозу не только для Украины, но и стран, которые имеют с ней общую границу.

Как сообщалось, в Воздушных силах ВСУ назвали количество вражеских дронов, которые ночью ликвидировала наша ПВО.