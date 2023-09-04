В своем Telegram-канале глава Офиса Зеленского сообщил, что путинские оккупационные силы продолжают наносить удары по припортовой инфраструктуре нашей страны, рассчитывая на то, что этот террор спровоцирует продовольственный кризис и голод во всем мире, информирует «НБН».

По словам руководителя, сегодня для Украины и государств-союзников главной задачей является ликвидация возможностей военно-промышленного комплекса россиян производить оружие для атак на нашу страну. Кроме того, партнеры Киева должны ужесточить ответственность в отношении тех, кто помогает оккупантам обходить санкции.

Ермак добавил, что уничтожение ВПК РФ – один из ключей к завершению войны, ведь после этого защитники смогут окончательно разгромить армию Путина.

Отметим, что начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов сообщил, почему представители российского руководства начали массово менять позицию относительно вторжения в Украину.