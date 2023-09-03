О том, что в соответствии с данными, которыми располагает военная разведка, среди тех, кто действительно в Кремле ответствен за принятие важных решений, лишь единицы поддерживают продолжение войны с Украиной, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова, прозвучавшее в интервью на YouTube-канале журналистки Наталии Мосейчук.

По словам Буданова, среди руководства РФ, реально принимающего решения, выступают за войну в прямом смысле, только единицы, поскольку российские чиновники начали понимать — это крах, «и чем быстрее все закончить, тем лучше». Кроме того, глава ГУР МОУ подчеркнул: «мятеж», а потом и ликвидация основателей ЧВК «Вагнер» Пригожина и Уткина, вовсе не являются «плюсом» для руководства РФ.

Также, Буданов добавил — позиции кремлевского тирана Путина не усилило и то, что с должностей сместили генералов, говоривших о настоящей обстановке на украинском фронте:

Можно только аплодировать. Для нас это прекрасно.

Ранее мы писали о том, действительно ли ЦРУ сдерживало ГУР от атак на территорию РФ.