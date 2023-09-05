Как информирует «НБН», об этом Кулеба заявил во врем национального телемарафона.

Так, четвертого сентября во время переговоров между президентами Турции и РФ Эрдоганом и Путиным соответственно, российский диктатор заявил, что для того, чтобы зерновая сделка была возобновлена, Москва ожидает снятия части экономических ограничений в отношении РФ, а именно поставок российского зерна и удобрений на рынки Европы.

По словам Эрдогана, он считает такие требования россиян весьма справедливыми.

Кулеба прокомментировал такое заявление турецкого лидера следаюущим образом:

Нам не стоит быть заложниками шантажа российского шантажа, когда Путин самостоятельно создает проблемы, а после этого предлагает решить их. Мы будем стоять на позиции сохранения санкций против РФ.

По словам Дмитрия Кулебы, санкций против экспорта продукции сельского хозяйства РФ и так нет, а все заявления Кремля по этому поводу являются манипуляцией.

Напомним, ранее мы уже писали о «конфузе», который произошел между Эрдоганом и Путиным.