Сегодняшняя встреча президента-агрессора РФ и турецкого лидера в Сочи запомнилась представителям СМИ «незабываемой» реакцией кремлевского диктатора на оговорку переводчика, информирует «НБН».

Конфуз произошел, когда Эрдоган начал благодарить российского лидера за приглашение. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Думская».

Глава Турции отметил, что Путин принимает его у себя в период непростой ситуации – войны между Украиной и Россией. Передавая слова Эрдогана, переводчик ошибся и вместо Украины сказал Турция, однако быстро исправил свою ошибку.

При этом на лице главы Кремля промелькнуло удивление и испуг из-за «войны России с Турцией».

Ранее СМИ рассказали о переговорах немецкого канцлера Олафа Шольца с Путиным в начале полномасштабного вторжения россиян в Украину. Глава правительства ФРН признался, что вызвало у него беспокойство.