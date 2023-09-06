Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров сообщил, что президент примет участие в Генассамблеи ОНН. Кроме того, украинский лидер в конце месяца отправится в Нью-Йорк, чтобы лично присутствовать на важном международном событии.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Оbozrevatel.

До последнего момента вопрос поездки Зеленского в США оставался открытым. Западные СМИ писали, что визит президента Украины в Нью-Йорк состоится, в то же время глава МИД Дмитрий Кулеба не давал конкретного ответа на этот вопрос.

В среду, 6 сентября, в Киев прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Американские журналисты пишут, что цель поездки представителя Вашингтона в украинскую столицу – согласовать позиции двух стран перед Генассамблеей ООН.

Ранее СМИ заговорили о встрече Зеленского с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.