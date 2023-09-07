В эфире программы «Завтрак с 1+1» секретарь СНБО рассказал, что сейчас Киев призывают в следующем году провести выборы в Украине, несмотря на боевые действия, информирует «НБН».

Чиновник заявил, что во время боевых действий в стране невозможно организовать избирательный процесс. Задача государства – обеспечить голосование каждого гражданина, однако он убежден, что как только агитаторы зайдут в окопы – мы потерпим поражение.

Секретарь СНБО напомнил, что не стоит забывать и об украинцах, которые были вынуждены уехать за границу. Эти люди также имеют право участвовать в избирательном процессе.

Чиновник заявил, что тем, кто раздает советы о проведении голосования в период военного положения, стоит понять, в каких реалиях живет Украина, а не в реалиях, где нет взрывов и все хорошо.

Ранее о вызовах с организацией избирательно процесса в стране, которая борется с российскими захватчиками, рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба.